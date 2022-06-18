Рабио хочет уйти из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио намерен покинуть туринский клуб текущим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «Ювентуса» выставило Рабио на трансфер. Интерес к хавбеку проявляют несколько английских клубов. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» запрашивали информацию по игроку у его матери, которая выполняет обязанности агента футболиста.

В минувшем сезоне 27-летний Рабио провёл за «Ювентус» 45 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной Франции в 17 миллионов евро.