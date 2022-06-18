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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи»

18 Июня 2022 • 08:29 Комментировать

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали был бы не против остаться в итальянской команде.

По информации Kicker, несмотря на все слухи, 30-летний сенегальский футболист хочет остаться в неаполитанском клубе. Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи». Если верить источнику, то африканский защитник планирует закончить свою карьеру в команде из Неаполя. В новом сезоне Калиду также должен стать капитаном «Наполи».

В прошедшем сезоне Калиду Кулибали провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Калиду Кулибали
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