Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали был бы не против остаться в итальянской команде.

По информации Kicker, несмотря на все слухи, 30-летний сенегальский футболист хочет остаться в неаполитанском клубе. Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи». Если верить источнику, то африканский защитник планирует закончить свою карьеру в команде из Неаполя. В новом сезоне Калиду также должен стать капитаном «Наполи».

В прошедшем сезоне Калиду Кулибали провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.