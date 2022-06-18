«Аталанта» официально договорилась с туринским «Ювентусом» по поводу выкупа контракта турецкого защитника Мериха Демирала.

Как сообщает пресс-служба бергамасков, 24-летний турецкий футболист официально стал полноценным игроком «Аталанты». По информации итальянской прессы за Демирала представители клуба из Бергамо заплатили «Ювентусу» около 20 миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне турок уже выступал за «Аталанту» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Мерих Демирал провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.