«Болонья» хочет заполучить молодого защитника «Аталанты»

Руководители «Болоньи» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свою команду молодого итальянского защитника «Аталанты» Маттео Ловато.

По информации инсайдера Николо Скиры, представители «Болоньи» уже почти договорились с бергамасками по поводу трансфера 22-летнего итальянского футболиста. Напомним, что вторую половину прошлого сезона защитник на правах арендного соглашения выступал за «Верону». Портал transfermarkt оценивает стоимость Ловато в семь миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маттео Ловато провёл в итальянском чемпионате в составе «Вероны» 16 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.