Спаллетти поделился ожиданиями от нового сезона

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона в итальянском чемпионате.

Спаллетти сказал Football Italia, что теперь все ожидают, что неаполитанская команда снова будет бороться за чемпионство, но даже попасть в топ-4 будет очень сложно. Опытный специалист отметил, что если у «Наполи» всё будет хорошо с составом и финансами, то только тогда команда сможет повторить успех прошлого сезона.

Напомним, что в прошедшем сезоне неаполитанцы под руководством Спаллетти заняли в турнирной таблице итальянской лиги третью строчку.