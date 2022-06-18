«Ювентус» повесил ценник на де Лихта

Туринский «Ювентус» отреагировал на интерес европейских грандов к своему защитнику Маттайсу де Лихту. Заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

Как стало известно журналистам Calciomercato, «старая синьора» обозначила стоимость де Лихта. Итальянцы готовы продать защитника, если за него предложат 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Маттайс принял участие в 31 поединке, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с туринским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года.