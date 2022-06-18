Кулибали может покинуть «Наполи» ради перехода в другой клуб Серии А

Туринский «Ювентус» готов связаться с «Наполи» по трансферу центрального защитника Калиду Кулибали.

Контракт сенегальца истекает через год, а идти на сокращение зарплаты ради продления соглашения 30-летний игрок не намерен. В связи со сложившейся ситуацией «Наполи» рассматривает возможность продажи Кулибали этим летом, надеясь выручить с продажи 40 млн евро. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, свой ход готов сделать «Ювентус». Переговоры могут стартовать в скором времени.

Калиду Кулибали выступает за неаполитанцев на протяжении восьми лет. В прошедшем сезоне он провёл 34 матча, в которых по три раза отличился голом и результативным пасом.