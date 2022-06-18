Мата хотел в «Лацио», но Сарри заблокировал трансфер

Как известно, испанский полузащитник Хуан Мата расстался с «Манчестер Юнайтед», но пока что не хочет вешать бутсы на гвоздь. Он рассматривает варианты с продолжением карьеры в испанском чемпионате, в частности, на него претендуют «Валенсия» и «Бетис».

Но, как стало известно, еще сильнее Мата хотел поиграть в Италии, в частности, в составе «Лацио». Однако, сообщает Il Mesaggero, контакты с «Лацио» оказались короткими - возможный трансфер футболиста заблокировал главный тренер клуба Маурицио Сарри.

Теперь 34-летний испанский полузащитник оценивает другие свои возможные варианты.