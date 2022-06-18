«Ювентус» выставил на трансфер Рабио

«Ювентус» принял решение продать полузащитника Адриена Рабио в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, «Ювентус» больше не рассчитывает на Рабио – в Турине охотно продадут 27-летнего полузащитника и уже выставили его на трансфер. Сам игрок тоже планирует сменить клубную прописку. В его услугах заинтересованы представители Английской премьер-лиги, которые, согласно источнику, в настоящий момент изучают возможность приглашения экс-футболиста «ПСЖ».

Адриен Рабио сыграл 45 матчей за «старую синьору» в сезоне 2021/22. На его счету две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 17 млн евро.