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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Фиорентина» и «Реал» ведут переговоры по Йовичу

18 Июня 2022 • 00:19 Комментировать

«Фиорентина» пытается арендовать у мадридского «Реала» нападающего Луку Йовича.

Сербский форвард не проходит в стартовый состав «сливочных» и надеется отправиться за практикой в другой клуб. Интерес проявила итальянская «Фиорентина», которая, по информации инсайдера Фабрицио Романо, уже обсуждает с «Реалом» условия аренды. «Фиалки» смогут позволить себе выплачивать лишь часть зарплаты Йовича, поэтому потребуют от мадридцев продолжать частично покрывать оклад 24-летнего игрока в период аренды. Сам нападающий, как сообщается, готов к переезду в Италию.

В прошедшем сезоне Лука Йович принял участие в 19 матчах «Реала» во всех турнирах, записав в свой актив один гол и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович
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