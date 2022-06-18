Романо: «Фиорентина» и «Реал» ведут переговоры по Йовичу

«Фиорентина» пытается арендовать у мадридского «Реала» нападающего Луку Йовича.

Сербский форвард не проходит в стартовый состав «сливочных» и надеется отправиться за практикой в другой клуб. Интерес проявила итальянская «Фиорентина», которая, по информации инсайдера Фабрицио Романо, уже обсуждает с «Реалом» условия аренды. «Фиалки» смогут позволить себе выплачивать лишь часть зарплаты Йовича, поэтому потребуют от мадридцев продолжать частично покрывать оклад 24-летнего игрока в период аренды. Сам нападающий, как сообщается, готов к переезду в Италию.

В прошедшем сезоне Лука Йович принял участие в 19 матчах «Реала» во всех турнирах, записав в свой актив один гол и три результативные передачи.