Предложение «Ювентуса» по ди Марии так и не было перебито другими клубами

Анхель ди Мария готовится дать окончательный ответ на предложение «Ювентуса».

34-летний аргентинец взял дополнительное время на принятие решения, но предложение «Ювентуса» так и осталось самым привлекательным из имеющихся, сообщает журналист Николо Скира. Ди Мария уже вернулся в Европу, чтобы завершить переговоры. Туринский клуб предложил экс-футболисту «ПСЖ» однолетний контракт с возможностью продления ещё на один год и зарплатой в 7 млн евро.

Анхель ди Мария покинул «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона 2021/22 свободным агентом. В прошедшей кампании опытный вингер забил пять голов и девять раз ассистировал в 31 поединке за парижан.