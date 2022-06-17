«Монца» обсуждает с «Кальяри» трансфер Педро

«Монца» продолжает активную работу на трансферном рынке. После того, как новичок Серии А приблизился к подписанию контракта с защитником Андреа Раноккией, руководство клуба переключило своё внимание на полузащитника «Кальяри» Жоао Педро.

По сведениям от итальянского журналиста Николо Скиры, «Монца» провела позитивные переговоры с «Кальяри» по трансферу бразильца. Отмечается, что у Педро также есть вариант с переходом в «Торино». Сам игрок сейчас находится в отпуске, но при этом контактирует со своим агентом относительно возможных вариантов для продолжения карьеры.

Педро в прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 4 ассиста в Серии А.