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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» обсуждает с «Кальяри» трансфер Педро

17 Июня 2022 • 15:17 Комментировать

«Монца» продолжает активную работу на трансферном рынке. После того, как новичок Серии А приблизился к подписанию контракта с защитником Андреа Раноккией, руководство клуба переключило своё внимание на полузащитника «Кальяри» Жоао Педро.

По сведениям от итальянского журналиста Николо Скиры, «Монца» провела позитивные переговоры с «Кальяри» по трансферу бразильца. Отмечается, что у Педро также есть вариант с переходом в «Торино». Сам игрок сейчас находится в отпуске, но при этом контактирует со своим агентом относительно возможных вариантов для продолжения карьеры.

Педро в прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 4 ассиста в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Монца Жоао Педро
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