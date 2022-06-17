«Монца» подпишет с Раноккией контракт на два года

Новичок Серии А «Монца» близка к подписанию контракта с экс-защитником миланского «Интера» Андреа Раноккией. Итальянец должен подписать с командой соглашение сроком на два года.

Ранее Раноккия не продлил контракт с миланским «Интером» и стал свободным агентом. Этим сразу же воспользовалась «Монца», которая вышла на агента футболиста и предложила ему довольно выгодные условия.

Напомним, что Раноккия выступал за миланский «Интер» с 2010 года, когда перебрался в стан «нерадзурри» из «Дженоа». За все годы на «Джузеппе Меацца» Андреа так и не смог полностью раскрыть свой потенциал.