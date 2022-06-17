«Монца» хочет приобрести Нандеса

Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес вошёл в сферу интересов «Монцы». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, новичок Серии А может приобрести футболиста в это трансферное окно.

Ранее Нандес так и не сумел перейти в туринский «Ювентус», который охотился за ним несколько сезонов. Теперь футболисту предстоит принять решение, оставаться ли в «Кальяри» на следующий сезон, либо же сменить клубную прописку, хотя в услугах уругвайца больше не заинтересованы клубы из топ-4 Серии А.

Напомним, что Нандес оказался в «Кальяри» в 2019 году. До этого полузащитник выступал за аргентинский «Бока Хуниорс» и уругвайский «Пеньяроль».