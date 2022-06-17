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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес может перейти в «Марсель»

17 Июня 2022 • 12:30 Комментировать

«Марсель» интересуется нападающим миланского «Интера» Алексисом Санчесом, сообщает TNT Sports.

По информации источника, в услугах 33-летнего чилийца заинтересован лично главный тренер французской команды Хорхе Сампаоли, ранее работавший вместе с футболистом в национальной сборной. Однако сообщается, что помешать трансферу может высокая зарплата игрока, которая составляет 6,5 миллионов евро за сезон.

Контракт Санчеса с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «нерадзурри» 39 матчей, забив девять голов и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Алексис Санчес Хорхе Сампаоли
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