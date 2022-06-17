Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл замену украинцу Лунину

17 Июня 2022 • 11:55 Комментировать

33-летний колумбийский голкипер Давид Оспина, контракт которого с «Наполи» истекает этим летом, может перебраться в испанский чемпионат. Игрока готов пригласить мадридский «Реал».

Чемпион Испании рассматривает Оспину в качестве дублера бельгийца Тибо Куртуа. Колумбийца подпишут, если команду покинет украинец Андрей Лунин, об этом рапортует Todofichajes.

Конкурентом «королевского клуба» в борьбе за Давида является другой мадридский гранд – «Атлетико».

В минувшем розыгрыше Серии А колумбиец провел 31 поединок, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Оспина Андрей Лунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
11:55 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл замену украинцу Лунину
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Рома» мечтает о трансфере Роналду
11:33 · Италия. Серия А
Сакки – о Лукаку и Дибале в «Интере»: «В футболе нужен баланс, а не яркие имена»
09:45 · Италия. Серия А
Джеко не входит в планы «Реала»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может закрыть аренду Лукаку уже сегодня
09:17 · Италия. Серия А
36-летний нападающий может заменить Дибалу в «Ювентусе»
09:15 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Ориги подпишет контракт с «Миланом»
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить трёх игроков «Интера» 1
08:22 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Интер» объявит о трансфере Дибалы
07:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов отпустить своего защитника в «Аталанту» 1
07:12 · Италия. Серия А
Малиновский пообещал, что «Аталанта» в следующем сезоне вернётся в еврокубки
07:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов выложить 90 млн евро за форварда «Интера»
07:00 · Италия. Серия А
Малиновский назвал лучшее качество тренера «Аталанты»
16 Июня
20:15 · Италия. Серия А
«ПСЖ» пытается подписать лидера обороны «Интера»
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Рома» отреагировала на слухи об интересе к Захаряну 1
Все новости
Рекомендуем