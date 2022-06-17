«Реал» нашёл замену украинцу Лунину

33-летний колумбийский голкипер Давид Оспина, контракт которого с «Наполи» истекает этим летом, может перебраться в испанский чемпионат. Игрока готов пригласить мадридский «Реал».

Чемпион Испании рассматривает Оспину в качестве дублера бельгийца Тибо Куртуа. Колумбийца подпишут, если команду покинет украинец Андрей Лунин, об этом рапортует Todofichajes.

Конкурентом «королевского клуба» в борьбе за Давида является другой мадридский гранд – «Атлетико».

В минувшем розыгрыше Серии А колумбиец провел 31 поединок, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.