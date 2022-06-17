Сакки – о Лукаку и Дибале в «Интере»: «В футболе нужен баланс, а не яркие имена»

Бывший наставник «Милана» Ариго Сакки прокомментировал возможные трансферы нападающих Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку в «Интер». Итальянец считает, что тренеру «нерадзурри» Симоне Индзаги будет сложно найти баланс между перечисленными футболистами и Лаутаро Мартинесом.

«В футболе нужен баланс, а не яркие имена. Я был техническим директором «Реала» с 2004 по 2005 год. У той команды в основе играли Рауль, Роналдо, Зидан и Фигу, а в запасе были Морьентес и Оуэн. Это была не команда, а фильм. Вот только сюжета в нём не было», – цитирует Сакки издание Calciomercato.

Напомним, что «Интер» хочет завершить трансферы Лукаку и Дибалы до конца июня.