Джеко не входит в планы «Реала»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко не входит в сферу интересов мадридского «Реала». Журналист Николо Скира сообщает, что слухи о переезде боснийского форварда на «Сантьяго Бернабеу» не соответствуют действительности.

Отмечается, что Джеко будет вынужден покинуть миланский «Интер» в это межсезонье, так как клуб близок к трансферам Ромелу Лукаку из «Челси» и Пауло Дибалы, который перейдёт в статусе свободного агента.

Сам Джеко провёл в «Интере» всего один сезон после прошлогоднего перехода из «Ромы». Пока что фаворитом в борьбе за боснийца является туринский «Ювентус», который находится в поисках нападающего после ухода Альваро Мораты.