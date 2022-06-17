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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский пообещал, что «Аталанта» в следующем сезоне вернётся в еврокубки

17 Июня 2022 • 07:12 Комментировать

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в разговоре с журналистами пообещал, что в следующем сезоне клуб из Бергамо вернётся в еврокубки.

Малиновский сказал Sky Sports, что у «Аталанты» были разные проблемы по ходу прошлого сезона, так что команда не сумела пробиться в еврокубки. Украинец пообещал, что в следующем сезоне клуб из Бергамо обязательно вернётся в еврокубковые турниры.

«Наша команда будет прогрессировать», - добавил Малиновский.

Напомним, что в прошлом сезоне «Аталанта» под руководством Джан Пьеро Гасперини заняла лишь восьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Руслан Малиновский еврокубки
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