Малиновский назвал лучшее качество тренера «Аталанты»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал журналистам о том, что он думает по поводу тренера Джан Пьеро Гасперини.

Малиновский сказал Sky Sports, что одним из лучших качеств Гасперини является то, что опытный специалист умеет всё весьма доходчиво объяснить. Полузащитник отметил, что за три года в «Аталанте» научился действительно очень многому.

«Играть в клубе из Бергамо действительно не так уж и просто, ведь здесь постоянно нужно включать голову», - добавил Малиновский.

Напомним, что в прошедшем сезоне Руслан Малиновский провёл в итальянской лиге 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.