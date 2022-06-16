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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» пытается подписать лидера обороны «Интера»

16 Июня 2022 • 20:15 Комментировать

«Интер» отклонил первое предложение «ПСЖ» по защитнику Милану Шкриньяру, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, французский клуб предложил за лидера обороны итальянцев 50 млн евро. Эта сумма не устроила руководство «змей». Боссы «нерадзурри» хотят выручить за трансфер игрока 70 млн евро. Париж пока готов предложить не более 60 млн евро.

Для футболиста готов контракт до 2026 года с зарплатой 7,5 млн евро в год.

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

В прошедшем сезоне 27-летний словак провёл за миланский клуб 48 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами. Сайт Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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