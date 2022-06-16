Погба: «Ювентус» научил меня быть звездой»

Полузащитник Поль Погба заявил, что начал чувствовать себя звездой во время игры за туринский «Ювентус». Напомним, что француз выступал за «старую синьору» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед» за рекордные 105 миллионов евро.

«Ты не можешь быть звездой, если просто об этом говоришь. Звездой тебя могут сделать только другие люди. Вот чему я научился во время игры за «Ювентус». Этот клуб научил меня быть звездой», – цитирует Погба Football Italia.

Напомним, что Погба в данный момент близок к возвращению в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Ради этого француз согласился на понижение зарплаты.