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Погба: «Ювентус» научил меня быть звездой»

16 Июня 2022 • 14:57 Комментировать

Полузащитник Поль Погба заявил, что начал чувствовать себя звездой во время игры за туринский «Ювентус». Напомним, что француз выступал за «старую синьору» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед» за рекордные 105 миллионов евро.

«Ты не можешь быть звездой, если просто об этом говоришь. Звездой тебя могут сделать только другие люди. Вот чему я научился во время игры за «Ювентус». Этот клуб научил меня быть звездой», – цитирует Погба Football Italia.

Напомним, что Погба в данный момент близок к возвращению в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Ради этого француз согласился на понижение зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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