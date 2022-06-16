Ибрагимович готов подписать контракт с «Миланом» на один год

Нападающий Златан Ибрагимович готов продлить свой контракт с «Миланом» ещё на один год. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, шведский форвард не намерен завершать свою игровую карьеру вопреки серьёзной травме.

Ибрагимовича не смущает травма колена, из-за которой он будет вынужден провести вне игры около 8 месяцев. Ранее швед перенёс операцию, после которой ему предстоит длительное восстановление.

Ради продления контракта с «Миланом» Ибрагимович готов пойти на понижение зарплаты. По завершению игровой карьеры шведский нападающий намерен начать карьеру футбольного агента.