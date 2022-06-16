Клюйверт может стать одноклубником Головина

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить свою карьеру во французском чемпионате.

По информации Il Romanista, 23-летний голландский футболист попал в сферу интересов «Монако», где также выступает российский полузащитник Александр Головин. Стоит отметить, что римский клуб планирует выручить с продажи голландца около 15 миллионов евро. Последние два года Клюйверт скитался по арендам.

В прошлом сезоне Джастин Клюйверт играл за «Ниццу». Во французской лиге форвард провёл 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.