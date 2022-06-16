Д'Амброзио останется в «Интере» на следующий сезон

Защитник Данило Д'Амброзио останется в миланском «Интере» на следующий сезон. Журналист Николо Скира подтверждает, что «нерадзурри» хотят оставить опытного футболиста на следующую кампанию.

Контракт Д'Амброзио с миланским «Интером» истекает в конце следующего сезона. Игрок рассматривал возможность ухода уже в это трансферное окно, но в итоге решил остаться на «Джузеппе Меацца».

В прошлом сезоне Дамброзио забил один гол и отдал одну результативную передачу в итальянской Серии А. В середине сентября футболисту уже исполнится 34 года. Игрок выступает за «нерадзурри» ещё с лета 2013 года, когда перешёл из «Торино».