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Чемпионат Италии. Серия А

Д'Амброзио останется в «Интере» на следующий сезон

16 Июня 2022 • 10:42 Комментировать

Защитник Данило Д'Амброзио останется в миланском «Интере» на следующий сезон. Журналист Николо Скира подтверждает, что «нерадзурри» хотят оставить опытного футболиста на следующую кампанию.

Контракт Д'Амброзио с миланским «Интером» истекает в конце следующего сезона. Игрок рассматривал возможность ухода уже в это трансферное окно, но в итоге решил остаться на «Джузеппе Меацца».

В прошлом сезоне Дамброзио забил один гол и отдал одну результативную передачу в итальянской Серии А. В середине сентября футболисту уже исполнится 34 года. Игрок выступает за «нерадзурри» ещё с лета 2013 года, когда перешёл из «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Данило Д’Амброзио
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