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Чемпионат Италии. Серия А

Боссы «Сассуоло» нашли нового форварда вместо Скамакки

16 Июня 2022 • 09:39 Комментировать

Руководители «Сассуоло» определились с игроком, который должен будет заменить форварда Джанлуку Скамакку.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, «нероверди» планируют подписать соглашение с молодым уругвайским нападающим «Пеньярола» Агустином Альваресом. Боссы «Сассуоло» готовы заплатить за 21-летнего игрока около 12 миллионов евро и плюс различные бонусы. Итальянский клуб рассчитывает подписать с форвардом контракт до лета 2027 года.

Напомним, что Джанлука Скамакка этим летом может покинуть «Сассуоло». В услугах итальянского форварда заинтересованы «Интер», «ПСЖ» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джанлука Скамакка Агустин Альварес
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