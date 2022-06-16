Боссы «Сассуоло» нашли нового форварда вместо Скамакки

Руководители «Сассуоло» определились с игроком, который должен будет заменить форварда Джанлуку Скамакку.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, «нероверди» планируют подписать соглашение с молодым уругвайским нападающим «Пеньярола» Агустином Альваресом. Боссы «Сассуоло» готовы заплатить за 21-летнего игрока около 12 миллионов евро и плюс различные бонусы. Итальянский клуб рассчитывает подписать с форвардом контракт до лета 2027 года.

Напомним, что Джанлука Скамакка этим летом может покинуть «Сассуоло». В услугах итальянского форварда заинтересованы «Интер», «ПСЖ» и другие клубы.