«Милан» назвал цену на Салемакерса

Руководители «Милана» определились с суммой, за которую они готовы отпустить бельгийского полузащитника Алексиса Салемакерса.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды готовы продать 22-летнего бельгийского футболиста за 20 миллионов евро. «Россонери» могут расстаться с молодым полузащитником уже в это трансферное окно. Напомним, что за «Милан» Салемакерс выступает с лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Алексис Салемакерс провёл в итальянском чемпионате 36 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста. Вместе с «Миланом» бельгиец выиграл чемпионский титул.