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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» назвал цену на Салемакерса

16 Июня 2022 • 08:47 Комментировать

Руководители «Милана» определились с суммой, за которую они готовы отпустить бельгийского полузащитника Алексиса Салемакерса.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды готовы продать 22-летнего бельгийского футболиста за 20 миллионов евро. «Россонери» могут расстаться с молодым полузащитником уже в это трансферное окно. Напомним, что за «Милан» Салемакерс выступает с лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Алексис Салемакерс провёл в итальянском чемпионате 36 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста. Вместе с «Миланом» бельгиец выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Алексис Салемакерс
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