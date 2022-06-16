Экс-голкипер «Тоттенхэма» может перейти в «Монцу»

Итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини может продолжить свою карьеру в составе новичка элитного итальянского дивизиона.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 27-летнего голкипера заинтересованы руководители «Монцы». Напомним, что права на Голлини принадлежат «Аталанте», но в прошедшем сезоне вратарь выступал в аренде в лондонском «Тоттенхэме». Английский клуб решил не выкупать контракт голкипера, который вынужден был вернуться в Бергамо.

В прошедшем сезоне Пьерлуиджи Голлини провёл в составе лондонской команды десять поединков, в двух из которых сумел отыграть на ноль.