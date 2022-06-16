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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ждёт ответа от ди Марии до конца недели

16 Июня 2022 • 02:32 Комментировать

В скором времени станет известно, перейдёт ли Анхель ди Мария в «Ювентус».

Туринский клуб по-прежнему настроен оформить подписание аргентинца. На 34-летнего вингера также претендовала «Барселона», но игрок осознаёт, что каталонцам будет крайне трудно удовлетворить его контрактные требования. Согласно информации Tuttomercatoweb, ближе к концу недели ди Мария должен вернуться в Европу и дать окончательный ответ руководству «Ювентуса».

Анхель ди Мария покинул «ПСЖ» свободным агентом по окончании сезона 2021/22, так и не дождавшись от парижан предложения по новому контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона ПСЖ Анхель Ди Мария
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