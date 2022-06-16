«Челси» и «Интер» нашли формулу по Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернется в «Интер» - этого хочет он сам, этого хотят в «Интере», а теперь, похоже, к этому же пришли и в самом «Челси». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, формула взаимодействия уже найдена - она будет включать денежную сумму, но не очень большую, всего лишь пять миллионов евро.

Остальные условия связаны с некоторыми другими игроками - скорее всего, «Интер» должен будет уступить «Челси» кого-нибудь из своих игроков. Кого именно - покажет ближайшее будущее.

Лукаку выступал в «Интере» в недавнем прошлом и был по-настоящему счастлив в этой команде, в связи с чем и хочет вернуться не куда-нибудь, а именно в «Интер», так и не сумев заиграть в «Челси».