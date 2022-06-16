Аллегри назвал клубы, которым отказывал в своей карьере

Массимилиано Аллегри работает с «Ювентусом», и он хранит верность этому клубу - на протяжении своей карьеры ему довелось отклонить несколько выгодных предложений. Он них рассказывает ITASportPress.

Так, в 2013 году, когда Аллегри еще тренировал «Милан» ,ему поступило предложение от «Ромы». Но Массимилиано не стал соглашаться на него. Через пять лет на него вышел мадридский «Реал».

Но и тогда Аллегри решил остаться при своих - то есть в «Ювентусе». В прошлом году «Реал» снова обращался к нему - и снова получил отказ. Наконец, не так давно к нему обращались из «ПСЖ», в поисках замены для Маурисио Почеттино. И снова напрасно.