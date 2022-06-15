«Милан» расстанется с тремя игроками

Этим летом «Милан» покинут три футболиста, не входящие в дальнейшие планы тренера.

Речь о защитнике Маттиа Кальдаре, полузащитнике Тьемуа Бакайоко и вингере Саму Кастильехо. Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, все трое будут отпущены «россонери» в ближайшее время.

Маттиа Кальдара провёл прошедший сезон в «Венеции» на правах аренды. Его контракт с «Миланом» истекает в текущем месяце и не будет продлён.

Тьемуа Бакайоко арендован у лондонского «Челси» до следующего лета, но не продолжит выступления за «Милан», поскольку не проходит в основной состав.

Саму Кастильехо также связан с клубом контрактом до 2023 года, но крайне редко появлялся на поле в сезоне 2021/22, поэтому будет продан.