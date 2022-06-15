Итальянский клуб намерен арендовать Йовича у «Реала»

Итальянская «Фиорентина» ведёт переговоры с мадридским «Реалом» по аренде нападающего Луки Йовича.

24-летний серб не проходит в основу мадридцев, поэтому уход игрока в аренду рассматривается клубом как оптимальный вариант. Согласно данным Calciomercato, Йович может получить шанс перезапустить карьеру в итальянской «Фиорентине», которая уже обсуждает с «Реалом» условия аренды нападающего.

В завершившейся кампании Лука Йович принял участие в 19 поединках «сливочных» во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. Соглашение форварда с «Реалом» рассчитано до 2025 года.