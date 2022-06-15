Тотти: «Лукаку и Дибала в атаке – мечта каждого тренера»

Известный итальянский экс-футболист Франческо Тотти поделился мыслями о вероятных приобретениях миланского «Интера».

«Нерадзурри» в ближайшее время могут усилить нападение сразу двумя звёздными игроками – Пауло Дибалой и Ромелу Лукаку. 28-летний аргентинец доступен в качестве свободного агента после ухода из «Ювентуса», а 29-летний бельгиец может быть арендован у «Челси».

«Дибала и Лукаку составили бы великолепный дуэт в атаке: креативность Пауло в сочетании с физической мощью Ромелу – это лучшее, что может пожелать для своей команды любой тренер», – сказал в интервью Sky Sport Тотти.