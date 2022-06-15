Тотти: «Дал несколько советов Дзаньоло»

Легендарный экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти поделился своим мнением о будущем Николо Дзаньоло.

Слухи связывают 22-летнего атакующего полузащитника сборной Италии с переходом в «Ювентус».

«Некоторое время назад я побеседовал с Николо, дал ему несколько советов. Не знаю, понял ли он сказанное мной. Решение в любом случае остаётся за ним, – рассказал Тотти в интервью Sky Sport. – Возможно, он останется и осознает в полной мере, что означает выступать за этот клуб. На его месте для меня было бы приоритетом уважение к местным болельщикам, но решать ему», – сказал Тотти.

Контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года.