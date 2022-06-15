«Интер» покупает лидера полузащиты «Эмполи»

Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани продолжит карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок присоединится к «нерадзурри» на сезон на правах аренды за четыре млн евро. У миланского клуба будет право выкупить футболиста за 10 млн евро, не считая бонусы.

Асллани получит контракт до 2027 года с зарплатой 1,2 млн евро в год.

Хавбек является воспитанником «Эмполи». В прошедшем сезоне на его счету 34 матча за клуб во всех турнирах, четыре забитые мяча и две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 20-летнего албанца в 10 млн евро.