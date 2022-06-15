«Интер» сделал предложение в размере 14 миллионов евро за полузащитника «Эмполи»

Миланский «Интер» продолжает искать варианты усиления состава на следующий сезон.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях написал о том, что руководство «чёрно-синих» хочет видеть в своей команде 20-летнего албанца Кристьяна Асллани из «Эмполи».

По информации инсайдера, «Интер» сделал предложение в размере 14 миллионов евро. Асллани является воспитанником «Эмполи». В прошедшем сезоне он сыграл за команду 34 матча, в которых забил четыре мяча и отметился двумя результативными передачами.

20-летний албанец играет в «Эмполи» на позиции центрального полузащитника, он также может сыграть и в опорной зоне.