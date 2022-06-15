Джеко может покинуть «Интер»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко не является неприкосновенным игроком для клуба, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, форвард может покинуть «нерадзурри» уже этим летом. Его действующий контракт с зарплатой 5,5 млн евро в год рассчитан до 2023 года.

Джеко перешёл в «Интер» в 2021 году из «Ромы» за 1,5 млн евро.

В прошедшем сезоне на счету 36-летнего боснийца 49 матчей за миланский клуб, в которых он забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в четыре млн евро.