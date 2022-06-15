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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» нашли замену Кулибали

15 Июня 2022 • 20:56 Комментировать

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер рассматривается «Наполи» в качестве возможной замены Калиду Кулибали.

Согласно недавним заявлениям СМИ, «Наполи» может продать Кулибали этим летом, поскольку 30-летний игрок отказывается продлевать действующее до 2023 года соглашение с сокращением зарплаты. Руководители неаполитанцев, как сообщает Calciomercato, уже присмотрели потенциальную замену опытному сенегальцу: речь о 25-летнем Глейсоне Бремере, который был признан лучшим защитником Серии А по итогам сезона 2021/22.

Контракт Бремера с «Торино» рассчитан до 2024 года. Бразилец достиг устной договорённости с миланским «Интером», однако стороны по-прежнему не согласовали сумму трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Калиду Кулибали Глейсон Бремер
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