В «Наполи» нашли замену Кулибали

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер рассматривается «Наполи» в качестве возможной замены Калиду Кулибали.

Согласно недавним заявлениям СМИ, «Наполи» может продать Кулибали этим летом, поскольку 30-летний игрок отказывается продлевать действующее до 2023 года соглашение с сокращением зарплаты. Руководители неаполитанцев, как сообщает Calciomercato, уже присмотрели потенциальную замену опытному сенегальцу: речь о 25-летнем Глейсоне Бремере, который был признан лучшим защитником Серии А по итогам сезона 2021/22.

Контракт Бремера с «Торино» рассчитан до 2024 года. Бразилец достиг устной договорённости с миланским «Интером», однако стороны по-прежнему не согласовали сумму трансфера.