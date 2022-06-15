Мората летом вернётся в «Атлетико», «Ювентус» отказался выкупать права на испанца

Форвард Альваро Мората продолжит выступать за «Атлетико» в следующем сезоне.

Испанский нападающий провёл сезон-2021/22 в итальянском «Ювентусе» на правах аренды. Cope.es пишет, что агент футболиста Антонио Руис заявил, что 29-летний Мората вернётся в «Атлетико», так как «Ювентус» отказался от выкупа игрока. Стоит отметить, что «матрасники» просили за трансфер Мораты 35 миллионов евро.

Испанский нападающий является воспитанником «Атлетико», но за основную команду он сыграл всего лишь 61 матч во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Мората провел за «Ювентус» 48 матчей во всех турнирах, в которых поразил ворота соперников 12 раз и отметился девятью голевыми передачами.