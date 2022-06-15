«Рома» предложила 20 миллионов евро за Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа стал трансферной мишенью итальянской «Ромы». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «волки» уже предложили французам 20 миллионов евро за талантливого полузащитника.

У Ауа остаётся всего год по контракту с «Лионом», поэтому в руководстве «Ромы» убеждены, что 20 миллионов должно быть достаточно для заключения сделки с французскими коллегами.

Ауа ранее был интересен многим европейским грандам, в числе которых были мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Тем не менее, французу до сих пор так и не удалось покинуть Лигу 1 и уйти на повышение.