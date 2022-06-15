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Чемпионат Италии. Серия А

Мама Фраттези – о возможном переходе сына в «Рому»: «Возвращение в Рим – наша общая мечта»

15 Июня 2022 • 13:58 Комментировать

Соня Гальдо, мать полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, прокомментировала возможный переход своего сына в «Рому». Напомним, что итальянец ранее выступал в молодёжных академиях «Ромы» и «Лацио».

«К сожалению, я сейчас ничего не знаю по этому поводу. Я читала, что Давиде согласился бы на переход, но сейчас он в расположении сборной. В любом случае, возвращение в Рим – наша общая мечта», – цитирует маму хавбека итальянское издание Calciomercato.

Фраттези уже сейчас является игроком сборной Италии. В прошлом сезоне 22-летний полузащитник забил 4 гола и отдал 3 ассиста за «Сассуоло» в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло Давиде Фраттези
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