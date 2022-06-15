Демирал может отправиться в «Наполи» в обмен на Кулибали

Туринский «Ювентус» придумал оригинальный способ заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет отправить своего защитника Мериха Демирала в Неаполь в обмен на сенегальца, у которого остался всего год по контракту с командой Лучано Спаллетти.

Ранее «Аталанта» отказалась выкупать арендованного у «Ювентуса» Демирала за 20 миллионов евро. Сам футболист тоже не горел желанием оставаться в команде Джан Пьеро Гасперини. Отмечается, что «Наполи» готов рассмотреть вариант обмена уже почти 31-летнего Кулибали на Демирала.