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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил ди Марии однолетний контракт

15 Июня 2022 • 13:46 Комментировать

Туринский «Ювентус» предложил полузащитнику Анхелю ди Марии контракт сроком на один год. Об этом стало известно благодаря информации от итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «Ювентус» считается фаворитом на трансфер футболиста сборной Аргентины, который находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». При этом каталонская «Барселона» всё ещё сохраняет надежды на подписание Анхеля.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года, после того как ушёл из «Манчестер Юнайтед», где провёл неудачный сезон. Аргентинец ушёл из «ПСЖ» в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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