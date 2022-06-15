Дзанетти: «Да, мы ведём переговоры с Дибалой»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что клуб ведёт переговоры с нападающим Пауло Дибалой относительно трансфера на правах свободного агента. Напомним, что недавно Дибала покинул туринский «Ювентус», за который выступал с лета 2015 года.

«Да, мы ведём переговоры с Дибалой. Пауло – потрясающий футболист, я всегда им восхищался. Я желаю ему только самого наилучшего», – цитирует Дзанетти итальянский журналист Николо Скира.

Дибала должен подписать с «Интером» контракт сроком до 2026 года. Зарплата футболиста должна составить около 6 миллионов евро в год + бонусы.