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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Да, мы ведём переговоры с Дибалой»

15 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что клуб ведёт переговоры с нападающим Пауло Дибалой относительно трансфера на правах свободного агента. Напомним, что недавно Дибала покинул туринский «Ювентус», за который выступал с лета 2015 года.

«Да, мы ведём переговоры с Дибалой. Пауло – потрясающий футболист, я всегда им восхищался. Я желаю ему только самого наилучшего», – цитирует Дзанетти итальянский журналист Николо Скира.

Дибала должен подписать с «Интером» контракт сроком до 2026 года. Зарплата футболиста должна составить около 6 миллионов евро в год + бонусы.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Пауло Дибала
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