«Рома» готова продлить контракт с Манчини

Руководители «Ромы» в ближайшее время собираются продлить соглашение с итальянским защитником Джанлукой Манчини.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 26-летний итальянский футболист подпишет с римской командой новый договор, который будет рассчитан до июня 2027 года. Защитник будет получать в «Роме» почти три миллиона евро в год без учёта различных бонусов. Напомним, что за «волков» Манчини играет с лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Джанлука Манчини провёл в итальянском чемпионате 33 встречи, в которых получил 14 жёлтых карточек и одну красную.