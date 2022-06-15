Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю очень близок к продлению контракта с «Миланом»

15 Июня 2022 • 11:50 Комментировать

Защитник «Милана» Пьер Калюлю находится буквально в шаге от продления контракта с «россонери». Согласно информации от журналиста Николо Скиры, француз подпишет с клубом новое соглашение до 2026 года.

Зарплата Калюлю согласно новому контракту повысится до полутора миллионов евро в год. Источник сообщает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассматривает Пьера как ключевого игрока своей команды.

В 2020 году Калюлю перебрался в «Милан» из «Лиона» всего за каких-то 480 тысяч евро. В прошлом сезоне француз помог «россонери» завоевать первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
12:28 · Италия. Серия А
«Рома» готова продлить контракт с Манчини
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всерьёз намерен приобрести де Лихта
11:50 · Италия. Серия А
Калюлю очень близок к продлению контракта с «Миланом»
11:45 · Англия. Премьер-лига
У «Интера» повысились шансы на возвращение Лукаку
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Нуньесу, выбравшему «Ливерпуль»
10:58 · Италия. Серия А
«Наполи» предложил Мерету контракт до 2027 года
10:48 · Италия. Серия А
Погба подпишет контракт с «Ювентусом» в начале июля
10:04 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» хочет купить игрока сборной Голландии
10:02 · Италия. Серия А
Делофеу близок к переходу в «Наполи»
09:38 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал трансфер полузащитника «Эмполи»
09:37 · Италия. Серия А
Лучший защитник Серии А близок к переходу в «Интер»
08:40 · Италия. Серия А
Дибала согласовал условия контракта с «Интером» 1
08:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить 33-летнего нападающего, поигравшего в Китае
08:25 · Италия. Серия А
Осимхен высказался о своём будущем
08:20 · Италия. Серия А
Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Монцу»
Все новости
Рекомендуем