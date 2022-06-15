Калюлю очень близок к продлению контракта с «Миланом»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю находится буквально в шаге от продления контракта с «россонери». Согласно информации от журналиста Николо Скиры, француз подпишет с клубом новое соглашение до 2026 года.

Зарплата Калюлю согласно новому контракту повысится до полутора миллионов евро в год. Источник сообщает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассматривает Пьера как ключевого игрока своей команды.

В 2020 году Калюлю перебрался в «Милан» из «Лиона» всего за каких-то 480 тысяч евро. В прошлом сезоне француз помог «россонери» завоевать первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет.