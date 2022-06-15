«Наполи» предложил Мерету контракт до 2027 года

«Наполи» решил предложить своему резервному голкиперу Алексу Мерету новый контракт до 2027 года. Журналист Николо Скира сообщает, что неаполитанский клуб хочет сделать итальянца своим основным вратарём на следующий сезон.

Напомним, что недавно закончился контракт у основного голкипера «Наполи» Давида Оспины, которого активно связывают с переходом в мадридский «Реал» на правах свободного агента. При этом не исключено, что колумбиец продлит соглашение с «Наполи».

Мерет перешёл в «Наполи» летом 2017 года из «СПАЛа». 25-летний голкипер провёл по 22 матча в итальянской Серии А за неаполитанцев в сезонах 2019/20 и 2020/21.