Погба подпишет контракт с «Ювентусом» в начале июля

Полузащитник Поль Погба завершит своё возвращение в туринский «Ювентус» в начале июля. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз подпишет контракт со «старой синьорой» по возвращению из отпуска.

Сторонам осталось обсудить последние детали, но устное соглашение уже было достигнуто. Погба уже выступал за «старую синьору» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Отмечается, что Погба месяц назад отклонил предложение от «Манчестер Сити», так как опасался бурной реакции от фанатов «Манчестер Юнайтед»,за который выступал с 2016 года.