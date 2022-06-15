Делофеу близок к переходу в «Наполи»

Полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу находится в одном шаге от перехода в «Наполи». Согласно данным от журналиста Николо Скиры, клубы очень близки к тому, чтобы согласовать трансфер испанского вингера.

Согласно сведениям от источника, «Наполи» должен заплатить за Делофеу 15 миллионов евро + бонусы. Ранее клуб согласовал с испанцем условия личного контракта, который должен быть подписан до 2026 года.

Напомним, что Делофеу в прошлом сезоне забил 14 голов в итальянской Серии А. Испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», а также ранее выступал в АПЛ за «Уотфорд» и «Эвертон».